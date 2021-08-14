O provokatör yakalandı

Suriye uyruklu M.M. sosyal medya platformunda yayınladığı videoda Türkiye ve Türklere hakaret edince vatandaşlar büyük tepki gösterdi. İhbar üzerine polisin yaptığı çalışmada şahsın Suriye uyruklu M.M. olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Gaziantep'te yaşayan şahsın Kahramanmaraş'a gittiği tespit edilince bulunduğu adrese baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. İsimli şahıs olduğu anlaşılmış olup bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.