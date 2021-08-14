ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak? Özel Güvenlik 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman, kaçta başlıyor?

Çeşitli kurumlarda Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılacak. Bugün düzenlenecek olan ÖGG sınavı kaçta başlayacak sorusu adayların gündemini meşgul ediyor. Özel Güvenlik 93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? İşte sınavın başlama ve bitiş saati ile merak edilenler.

ÖGG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

93. Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) bugün saat 10.00'da başlayacak. Silahsız özel güvenlik eğitimi alan bir adayın toplam sınav süresi 120 dakika iken silahlı özel güvenlik eğitimi alan adayların süresi ise 150 dakikadır.