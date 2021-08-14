Ormanda öldürülen Ulviye’nin hikayesi yürek burktu! “Teyzem öleceğini biliyor gibi gitti”

Teyzesinin boşandıktan sonra 1 yıl kadar bir sevgili ilişkisi yaşadığı Mehmet Demir'in teyzesinin peşini bir türlü bırakmadığını sürekli taciz ettiğini öne sürerek şunları söyledi. Gülistan Demir; "Teyzemin 2 çocuğu var. 10 yıl önce boşandı. Boşandıktan kısa bir süre sonra bu adamla bir ilişki yaşadı. Olmayınca 1 yıl sonra ayrıldılar.

Ancak adam bir türlü teyzemi bırakmadı. Defalarca evimize geldi. Uzaklaştırma kararı bile aldık. Son gün teyzem bana telefonunu bırakıp gitti. Bugün ya Mehmet'le olacak ya da bitecek dedi. Bir şey olursa telefonum sende kalsın şifrelerim var sende dedi. Sanki olacakları biliyor gibiydi. Sonra teyzemin ölüm haberi geldi. Bu adam teyzemi ormana planlı götürüp öldürmüş. Şarjör boşaltmış en ağır cezayı alsın istiyorum" dedi.





Sultangazi Gazi Caddesi'nde bulunan bir ormanlık alanda 10 Ağustos günü meydana gelen olayda 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Ulviye Avağ iddiaya göre bir süre ilişki yaşadığı yine 2 çocuk babası eski sevgili Mehmet Demir (31) tarafından 5 kurşunla öldürüldü. Sevgilisini öldürüp kaçan şüpheli Mehmet Demir Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





9 YILDIR AYRILIĞI KABUL ETMEMİŞ



10 yıl önce boşandıktan sonra yeni bir hayata başlayan Ulviye Avağ, 2 çocuğunu da eski eşi alınca hayatı daha güç hale gelmişti. Birçok farklı alanda iş bulup çalışmaya başladı. Tekstil, market, restoran gibi işlerde çalıştı. İddiaya göre boşandıktan 1 yıl sonra Mehmet Demir ile bir ilişki yaşadı. Ancak yürütemeyince 1 yıl kadar sonra tekrar ayrılma kararı aldı. İddiaya göre Demir bu kararı bir türlü kabullenmedi ve Avağ'ı her yerden sosyal medyadan, evden, işten taciz etmeye başladı. Birkaç kez konuşmak için evine kadar geldi. İddiaya göre Avağ uzaklaştırma kararı bile aldırdı.





DEFALARCA TACİZ ETMİŞ



Mehmet Demir başka bir kadınla evlenip Mardin'e gitti. Ancak Avağ'ın peşini yine bırakmadı. Teyzesinin hikayesini SABAH'a anlatan Gülistan Demir; " Teyzem bu adam yüzünden iki yıldır işe giremiyordu. Evi farklı ilçede ikameti farklı ilçede yaşadığı yer farklı ilçedeydi. Bu adam bulamasın diye adreslerini saklıyordu. Ama her defasında iş yerlerini dahi buluyordu. Artık işe giremez oldu. Adam 2, 3 kez evimizi bulup eve geldi. Teyzemle konuşmak istedi. Son gün de teyzem ile oturup konuşuyorduk. Çocukları yanında olmadığı için onları özlediğini söylemişti. Çok hüzünlendi o sırada bir telefon geldi. 10 dakika kadar konuştu" dedi.





"ÇOCUKLARININ HASRETİYLE ÖLÜME GİTTİ"



Sonra bana telefonunu bırakıp bir şey olursa sen şifresini falan biliyorsun dedi diyen Gülistan Demir; "Sonra bana bugün son ya Mehmet ile olacak ya da tamamen bitecek dedi. Sonra gitti. Biraz hava alıp gelirim dedi. Bir daha gelmedi. Onun haberi geldi. Teyzemi ormana götürüp önce darp etmiş ardından şarjör boşaltmış. 5 kurşun isabet etmiş öldürdü teyzemi. Çocuklarını bile son bir kez göremeden öldü. Bu adam teyzemi öldürmek için plan yapmış ormanda öldürmüş. En ağır cezayı alsın istiyorum. Teyzem defalarca şikayetçi oldu ama peşini bırakmadı" dedi.