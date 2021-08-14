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Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:31

Ortaköy'de otelin tadilatı sırasında çıkan yangın korkuttu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ortaköy’de otelin tadilatı sırasında çıkan yangın korkuttu

Beşiktaş Ortaköy'de, Pandemi öncesinde tadilat nedeniyle boşaltılan 8 katlı otelin çatı katında yapılan tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Kaymakam Önder Bakan, otelin tadilatta olmasının olası faciayı engellediğini söyledi.

Dereboyu Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında, Pandemi öncesinde tadilat nedeniyle boşaltılan ve uzun süredir kullanılmayan 8 katlı otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların straforları tutuşturması yüzünden başlayan yangına ilk olarak işçiler müdahale etti. İşçilerin çabaları yeterli olmayınca itfaiyeye haber verildi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangın çıktığında olay yerine yakın olan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan "İçi boşaltılmış otelde, yapılan tadilat nedeniyle yapılan kaynak işlemi esnasında çıkan küçük çaplı yangın çıkmış. Yangının çıkmasıyla birlikte kısa sürede itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla hemen müdahalede bulundu. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Otelin kapalı olması bizi rahatlattı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir problemimiz yok. Can kaybımız yok" dedi.

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Ortaköy'de otelin tadilatı sırasında çıkan yangın korkuttu
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