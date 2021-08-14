Otelde sağlık ekibi olsa, oğlum yaşardı

Uzman çavuş Üzeyir Güler, eşi Ayşegül, çocukları Ali Kemal (8) ve Ayla (3) ile Adana
'da yaşayan kardeşleri Süreyya ve Okan Güler birlikte Antalya
'da 5 yıldızlı otelde tatile gitti. İki dedesinin adını alan Ali Kemal, amcasıyla birlikte havuza girdi. Amca Güler, yeğenini yakınlarına emanet ettikten sonra telefonunu şarja takmak için odaya çıktı. Geri döndüğünde ise Ali Kemal'i havuzda hareketsiz buldu. Sudan çıkartılan Ali Kemal kurtarılamadı. Ali Kemal Güler'in, 31 Ağustos'ta doğum günü olduğu ve tatil yaptıkları otelde kutlamaya hazırlandığı ortaya çıktı. Evlat acısıyla yürekleri kor gibi yanan Güler ailesinin üzüntüsü ise, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin adli kontrolle serbest kalması üzerine ikiye katlandı. Anne Ayşegül Güler, "Ali Kemal'e hamile kalmak için tedavi gördüm. Eşim asker olduğu için yıllardır dağlarda terörle mücadele ediyor. Oğlum babasını bir yıl gördü, bir yıl tanıyabildi. Babası bu yıl yanımıza geldi ama bu sefer de oğlum gitti. Doğum gününü sabırsızlıkla bekliyordu. Otelde bir sağlık ekibi olsa ve hemen müdahale etseler belki kurtarılacaktı" dedi. Baba Güler de, "Otelde cankurtaran, sağlık görevlisi veya herhangi bir sağlık ekipmanı yoktu. Ambulans gelene kadar özel bir hastaneden oksijen tüpü getirdiler. Zaten nabzı gitmişti. Şu an bütün eksikler giderilmiştir ama oğlum öldükten sonra... Ben yavrumu ihmal yüzünden kaybettim başka çocuklar ölmesin. Hayali pilot ya da hâkim olmaktı. Oğlum dünyadan bir melek olarak ayrıldı" diye konuştu. Ailenin avukatı Mücella Kara "Otelde sağlık görevlileri sistem üzerinde görülüyor ancak fiiliyatta yok. Sorumlular cezasını çekecek" dedi.
Ali Kemal Güler, amcası Okan Güler ile