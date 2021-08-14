Otoparkta cinayet

Gaziantep
'te yaşayan evli ve bir çocuk babası Mehmet Davut Aydın (31), dün Şahinbey ilçesinin Akyol Mahallesi'ndeki otoparka aracını park etti. Otoparktan çıktığı sırada ise yanına gelen kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Davut Aydın'ın cenazesi otopsi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.