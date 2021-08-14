ÖTV araç indirimi sonrası Seat Leon fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Seat Leon fiyatları
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Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrah artırımı kararından sonra bazı araçlarında düşüş meydana geldi. Matrah değişikliğiyle birlikte indirimli fiyattan satın alınabilen araçlardan bir tanesi de Seat Leon. Dolayısıyla sıfır araç almak isteyenler; “ÖTV indirimi sonrası Seat Leon fiyatları ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…
ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşler meydana geldi. Çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından en ucuz sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte Seat Leon sıfır araç fiyatları 2021…