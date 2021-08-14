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Giriş Tarihi: 14.8.2021 10:24

ÖTV araç indirimi sonrası Seat Leon fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Seat Leon fiyatları

ÖTV araç indirimi sonrası Seat Leon fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Seat Leon fiyatları

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrah artırımı kararından sonra bazı araçlarında düşüş meydana geldi. Matrah değişikliğiyle birlikte indirimli fiyattan satın alınabilen araçlardan bir tanesi de Seat Leon. Dolayısıyla sıfır araç almak isteyenler; “ÖTV indirimi sonrası Seat Leon fiyatları ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşler meydana geldi. Çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından en ucuz sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte Seat Leon sıfır araç fiyatları 2021…

Seat Leon

Çıplak fiyatı: 108.757 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira

Yeni KDV: 29 bin 364 lira

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ÖTV araç indirimi sonrası Seat Leon fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Seat Leon fiyatları
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