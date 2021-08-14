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Giriş Tarihi: 14.8.2021 10:28

ÖTV araç indirimi sonrası Volkswagen Golf fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Volkswagen Golf fiyatları

ÖTV araç indirimi sonrası Volkswagen Golf fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Volkswagen Golf fiyatları

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrah artırımı kararından sonra bazı araçlarında düşüş meydana geldi. Matrah değişikliğiyle birlikte indirimli fiyattan satın alınabilen araçlardan bir tanesi de Volkswagen Golf. Dolayısıyla sıfır araç almak isteyenler; “ÖTV indirimi sonrası Volkswagen Golf fiyatları ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar…

ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşler meydana geldi. Çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından en ucuz sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte Volkswagen Golf sıfır araç fiyatları 2021…

Volkswagen Golf

Çıplak fiyatı: 136.158 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira

Yeni KDV: 36 bin 762 lira

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ÖTV araç indirimi sonrası Volkswagen Golf fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Volkswagen Golf fiyatları
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