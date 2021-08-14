ÖTV araç indirimi sonrası Volkswagen Golf fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Volkswagen Golf fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatlarında ciddi düşüşler meydana geldi. Çıplak fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından en ucuz sıfır otomobil fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte Volkswagen Golf sıfır araç fiyatları 2021…
Volkswagen Golf
Çıplak fiyatı: 136.158 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
Yeni KDV: 36 bin 762 lira