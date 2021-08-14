ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021

Özel Tüketim Vergisi matrahında yaşanan değişiklik sıfır otomobil fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Bu vesileyle ikinci el araç fiyatlarında da gözle görülür bir azalma yaşandı. ÖTV indirimini fırsat bilen pek çok kişi araç takası ya da yeni araç alımı için araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda; "ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021.