ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021

Özel Tüketim Vergisi matrahında yaşanan değişiklik sıfır otomobil fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Bu vesileyle ikinci el araç fiyatlarında da gözle görülür bir azalma yaşandı. ÖTV indirimini fırsat bilen pek çok kişi araç takası ya da yeni araç alımı için araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda; "ÖTV indirimi sonrası 2021 Honda Civic fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sıfır ve ikinci el Honda Civic fiyat listesi 2021.
HONDA CİVİC 1.6 ELEGANCE 2021 FİYATI
Honda Civic 1.6 Elegance
Çıplak fiyatı: 147.175 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
Yeni KDV: 39 bin 737 lira