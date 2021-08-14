ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat listesi 2021

Araç almayı ya da mevcut aracını satmayı düşünen pek çok vatandaş ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları hakkında araştırma yapıyor. ÖTV indirimi açıklamasıyla birlikte, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu noktada sıfır otomobil ve ikinci el araç fiyatları düşüşe geçti. Bu durumun üzerine ÖTV indirimi sonrası 2021 KIA Sportage fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. İşte sıfır ve ikinci el KIA Sportage fiyat listesi 2021.