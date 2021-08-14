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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:06

ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021

ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021

Geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre sıfır araç fiyatlarını etkileyen Özel Tüketim Vergisi matrahında düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemenin ardından sıfır araç fiyatları, dolaylı olarak da ikinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti. Bu gelişme üzerine yeni araç almayı düşünen pek çok vatandaş ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. İşte sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021.

Araba fiyatlarını güncel olarak takip eden vatandaşlar, ÖTV indirimi ile otomobil fiyatlarının değişip değişmediğini merak ediyor. Bu kapsamda ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu sorusu inceleniyor. Araç araştırmalarında dikkat çeken Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021 haberimizde. İşte ÖTV indirimi sonra Opel Astra HB fiyatları.

Opel Astra HB 2021 FİYATI

Opel Astra HB

Çıplak fiyatı: 136.299 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira

Yeni KDV: 36 bin 800 lira

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ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021
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