ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021

Araba fiyatlarını güncel olarak takip eden vatandaşlar, ÖTV indirimi ile otomobil fiyatlarının değişip değişmediğini merak ediyor. Bu kapsamda ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu sorusu inceleniyor. Araç araştırmalarında dikkat çeken Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021 haberimizde. İşte ÖTV indirimi sonra Opel Astra HB fiyatları.
Opel Astra HB 2021 FİYATI
Opel Astra HB
Çıplak fiyatı: 136.299 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
Yeni KDV: 36 bin 800 lira