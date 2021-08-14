ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021

Araba fiyatlarını güncel olarak takip eden vatandaşlar, ÖTV indirimi ile otomobil fiyatlarının değişip değişmediğini merak ediyor. Bu kapsamda ÖTV indirimi sonrası 2021 Opel Astra HB fiyatları ne kadar oldu sorusu inceleniyor. Araç araştırmalarında dikkat çeken Sıfır ve ikinci el Opel Astra HB fiyat listesi 2021 haberimizde. İşte ÖTV indirimi sonra Opel Astra HB fiyatları.