ÖTV indirimi sonrası Toyota Corolla fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası 2021 Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Toyota Corolla fiyatları
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
Çıplak fiyatı: 136.040 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
Yeni KDV: 36 bin 730 lira