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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:10

ÖTV indirimi sonrası 2021 Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Toyota Corolla fiyatları

ÖTV indirimi sonrası 2021 Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Toyota Corolla fiyatları

Önceki gün Resmi Gazete’de ÖTV indirimine ilişkin karar yayınlandı. Yayınlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Bu noktada, bu yılın en çok tutulan arabalarından Toyota Corolla fiyatları da merak konusu oldu. Peki, ÖTV indirimi sonrası 2021 Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? İşte sıfır ve ikinci el Toyota Corolla fiyatları

ÖTV indirimi sonrası Toyota Corolla fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası 2021 Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Toyota Corolla fiyatları

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

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ÖTV indirimi sonrası 2021 Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Toyota Corolla fiyatları
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