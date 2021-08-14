ÖTV indirimi sonrası Toyota Corolla fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sıfır otomobil fiyatları için kullanılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Durum böyle olunca sıfır araba fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Peki, ÖTV indirimi sonrası 2021 Toyota Corolla fiyatları ne kadar oldu? Sıfır ve ikinci el Toyota Corolla fiyatları