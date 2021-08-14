Sarı, genç çiftin nikahını modifiye fuarında kıydı

Amasya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tuning Kulübünün organizasyonunda Helvacı mahallesinde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek olan 4'üncü geleneksel modifiye fuarında, kulüp üyesi Mert Çal ile Büşra Kara, düzenlene nikahla dünya evine girdi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Sarı kıydı. Genç çiftin evlilik cüzdanını ise Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri takdim etti. 2 günlük modifiye fuarına yaklaşık 2 bin aracın katılması bekleniyor. Fuarın ilk gününde otomobiller drift gösterileri yaparken, ikinci gün ise çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girecekler ödüllendirilecek.

'AMACIMIZ GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLMAK'

Organizasyona ev sahipliği yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, amaçlarnın gençlerin heyecanına ortak olmak olduğunu söyleyerek, "Burada yapmak istediğimiz şu, bir önce gençlerimizin heyecanına ortak olmak. İki, şehrimizi yani Amasya'mızı öbür şehirlerimize tanıtabilmek. Yani gençlerimizi birbirleriyle arkadaş edip, birbiriyle kardeş edebilmek. Ünsiyeti samimiyeti çoğaltabilmek. Bunun yanı sıra da üçüncüsü de nedir şehrimize turizm konusunda katkı sağlayabilmek, biz meseleye böyle bakıyoruz" diye konuştu.