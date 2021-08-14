Son dakika: Her şey 10 dakikada oldu! Sarıkamış’ı da sel vurdu

Selin vurduğu köyde araçlar sel sularında sürüklendi, hayvanlar telef oldu. Kaymakam Recep Koşal, selin vurduğu köyde incelemelerde bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak yağmur seli de beraberinde getirdi. Selin bastığı İnkaya ve Topkaya köylerinde hasar tespit çalışmaları başlatılırken, selden dolayı evler ve araçlar zarar gördü. Çok sayıda ev sular altında kalırken, sel suları araçları önüne katarak metrelerce sürüklendi. Köylerde büyükbaş hayvanlar telef oldu.





Kaymakam Recep Koşal'ın talimatlarıyla İnkaya köyüne, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri vatandaşlar ile birlikte selden arkaya kalan çamurları temizledi.

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Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz İnkaya köyünde 14.08.2021 tarihinde öğleden sonra meydana gelen yoğun yağış sonrası oluşan sel sonucu vatandaşlarımızın evlerinde ve araçlarında maddi hasar oluşmuştur. Can kaybımız yoktur. Özel idare, jandarma, AFAD ve sosyal yardımlaşma vakfı ekiplerimiz olay yerine geçilmeden intikal etmiş olup hasar tespit ve yardım çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

"40-50 EV HASAR GÖRDÜ"

Köye sevk edilen AFAD, jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı. İlk belirlemelere göre 6 araç ve 40 ev hasar gördü.

Köye sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kanal ve evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Evleri hasar görenlere yardım eden JAK timleri de binalardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İnkaya köyünün muhtarı Gıyasettin Ekinci, köyde çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Evler oturulacak durumda değil, şu anda ilk belirlemelere göre 40-50 ev hasar gördü, oturulmayacak şekilde bütün eşya mahvolmuş, çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Köyde düğün olduğu sırada selin geldiğini ve vatandaşların araçlarını kurtaramadıklarını anlatan Ekinci, "Su, bir anda geldi araçları çıkartmaya vakitleri olmadı. Herkes kaçmaya başladı sel tüm evlere girdi su çoğaldı, hayvanlar da telef oldu maddi hasarımız çok." diye konuştu.

KÖYE DÜĞÜN İÇİN GELENLERİN ARAÇLARI SELE KAPILDI

Aracı sele kapılan Emrah Polat da kendilerini selden zor kurtardıklarını söyledi.

Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Yağmur başladı, 10-15 dakika sonra sel kalktı. Sel gelince biz yukarı kaçtık, araçların hepsi burada kaldı. Ne var ne yok hepsini götürdü, içeride hayvanlarımız telef oldu. Burada 4 araç vardı, ikisini aldı götürdü, diğer ikisini de savurdu bıraktı. Buradaki araçlar hep düğüne gelmişti." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Ali Işık da selin bir anda geldiğini dile getirerek, "Evimi sel bastı, içeri giremiyorum. Duvardan kanal açtık, evden oluk oluk su geliyor." şeklinde konuştu.