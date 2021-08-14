Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta köylere helikopterle jeneratör yardımı

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAPILIYOR"

Bu şekilde köydeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Yaylalı, "Helikopterle jeneratör getirdik, ilk defa böyle bir şey yapılıyor." diye konuştu. Bozkurt ilçesinin Sakızcılar köyü muhtarı İbrahim Yorulmaz ise sel felaketi sonrası elektriklerinin gittiğini söyledi.

"BU AKŞAM MİLLET IŞIĞA KAVUŞACAK"

Köyde yaklaşık 180 kişinin kaldığını anlatan Yorulmaz, "Devletimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. Mustafa Özdemir de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Devletimiz jeneratör göndermiş sağ olsun, var olsun. Bu akşam millet ne mutlu ki ışığa kavuşacak. Kaç gündür bunu bekliyoruz." diye konuştu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Köylerinin 50 hane olduğunu belirten Döne Durmaz da sel nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, "Elektrik için bir jeneratör geldi. Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkililere çok teşekkür ederim. Küçük çocuklarımız var, hasta çocuklarımız var, yaşlı insanlar var." diye konuştu.