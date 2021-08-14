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Giriş Tarihi: 14.8.2021 13:15 Son Güncelleme: 14.8.2021 13:59

SON DAKİKA: Bursa’da cinnet getiren adam katliam yaptı! Karısını kızını öldürüp intihar etti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
SON DAKİKA: Bursa’da cinnet getiren adam katliam yaptı! Karısını kızını öldürüp intihar etti

Gelen son dakika haberine göre, Bursa’da cinnet geçirdiği öne sürülen 51 yaşındaki İhsan Meşe, evde bulunan 19 yaşındaki kızı Nazlı Meşe’yi ve 43 yaşındaki eşi Pakize Meşe’yi pompalı tüfekle öldürüp ardından intihar etti.

Son Dakika Haberi… Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrulkent mahallesinde ikamet eden İhsan Meşe, evde eşi ve kızıyla tartışamaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ava giderken kullandığı evdeki pompalı tüfeği eline alan adam, evin yatak odasına kaçan eşi Pakize Meşe ve 19 yaşındaki kızı Nazlı Meşe'ye kurşun yağdırdı.



Ardından pompalı tüfeği başına dayayan İhsan Meşe, tetiği çekerek intihar etti. Gelen silah sesleri sonrası komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeriye giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı.



Sağlık ekiplerini yaptığı kontrollerde İhsan Meşe ve kızı Nazlı Meşe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Pakize Meşe ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SON DAKİKA: Bursa’da cinnet getiren adam katliam yaptı! Karısını kızını öldürüp intihar etti
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