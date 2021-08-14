Son dakika: Duygu Şeker yaşadığı koca dehşetini anlattı: ’Kızımın gözü önünde bir şarjör boşalttı’

Son dakika haberleri... İstanbul'da yaşayan Duygu Şeker, hayatını kabusa çeviren eşiyle 2008 yılında akrabasını görmeye gittiği Eskişehir Mihalıcçık Koyunağılı Köyü'nde tanışmış, ilk görüşmelerinin birinci ayında da dünyaevine gimiş. Evliliklerinde ilk problemler iki sene sonra dünyaya gelen kızları E.Ö.'nün doğumundan sonra gün yüzüne çıkmaya başlamış. Karı koca arasındaki sözlü şiddetin, Kamil Özkan'ın Duygu Şeker'i boğmaya çalışmasıyla devam edince genç kadın 10 yaşındaki kızıyla birlikte 2020 yılında İstanbul'a kaçıp boşanma davası açmış. Kısa sürede anlaşmalı olarak boşanan karı koca, kızlarının velayetini de ortak şekilde almış.
Kızının babasının yanında yaşaya başlamasıyla aylarca ondan uzak kaldığını, eski eşinin kızını görmesine izin vermediğini ileri süren Anne Şeker, Eskişehir'e kızını görmeye gitmiş. Kızının yaşadığı evin önüne gelen anne, aylar süren hasretin sona ermesini beklerken dehşeti yaşamış. Boşandığı kocası Kamil Özkan, minik kızının gözleri önünde belinden çıkardığı silahla genç kadına kurşun yağdırmış.
Vücuduna tam 5 kurşun isabet eden anne Şeker, yaklaşık 10 gün boyunca yoğğun bakımda verdiği ölüm kalım mücadelesini kazanmayı başarsa da adeta yarım bir insana dönüşmüş. Doktorlar tarafından hareket etmesi dahi yasaklanan kadın, saldırıdan sonra teslim olan Kamil Özkan'ın gerekli cezayı alması için hukuki mücadele başlatmış.
SU GETİRMEDİM DİYE BOĞMAYA ÇALIŞTI
Yaşadığı kabus gibi anları SABAH'a anlatan anne Duygu Şeker "Kızım doğana kadar aramızda herhangi bir sorun yoktu. Kızım doğduktan sonra davranışlarında çok büyük değişimler oldu. Önce sözlü daha sonra fiziksel şiddete maruz kalmaya başladım. En son da kendisine su getirmediğim için beni boğmaya çalıştı. O günden sonra kafamda bu ilişkiyi bitirdim. Annemle beraber İstanbul'a kaçış planı yaptık. Annem Kocaeli'nden gelip beni ve kızımı alıp, İstanbul'a götürdü. Oraya ayak basar basmaz boşanma davası açtım" diye konuştu.
KIZIMIN KAFASINA SİLAH DOĞRULTTU
Eski eşiyle bir ay içerisinde anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Şeker "Mahkeme kızımızın velayetini ortak şekilde ikimize verdi ancak kızım doğup büyüdüğü Eskişehir'de okumak istediği için babasının yanında yaşamaya başladı. Ben de İstanbul'daydım, ne zaman kızımı görmek istesem babası hep bir engel çıkarıyordu. 7 ay boyunca tek bir defa bile kızımı göremedim. En sonunda yaz tatilini İstanbul'da geçirmesi için onu almaya Eskişehir'e gittim.
Evinin önüne geldiğimde kızım almayı umuyordum. Eski eşim ve arkadaşları evin önünde duruyordu. Kızımın valizini getirdiler, daha sonra da kızımı gördüm. Bana doğru gelecekken bir anda babası belinden silah çıkardı. Önce kızımın başına doğrulttu silahı. 'Annenin yanına gidersen öldürürüm' dedi. Ben ne olduğunu anlayamadan üzerime ateş açmaya başladı. 5 kurşun isabet etti bana, kanlar içerisinde yere yığıldım. Yarı baygındım ama bilincim açıktı. Kızım başımda 'anne ölme, anne ölme' diye feryat ederken, babası arkadaşlarıyla birlikte kaçtı" ifadelerini kullandı.
YARIM İNSANA DÖNÜŞTÜM
Şeker "Eniştem beni hastaneye götürdü. 10 gün yoğun bakımda kaldım, benimle hangi hemşire ilgilense yaşaman mucize diyordu. Belki hayatta kalmam büyük bir şans benim için ama artık yarım bir insana dönüştüm. Kalça kemiklerim kırık, bağırsaklarımın yüzde 80'i alındı, kasığıma isabet eden 2 kurşun nedeniyle neredeyse kadın kimliğimi kaybetme durumuna geldim. Aynı şekilde kızım da çok kötü durumda. Psikolojik olarak çok etkilendi, ev kapısı ne zaman birazcık yüksek çalınsa korkarak odasına koşuyor, öz babasını canavar olarak düşünmeye başladı. Tek başına tuvalete bile gidemez hale geldi. Bizi bu hale getiren insanın cezasız kalmasını istemiyoruz. Hak yerini bulsun, bu süreçte yalnız olmadığımı bilmek istiyorum. Bu adam bugün bir kadını yarı ölü hale getirdi, yarın da başka bir kadını bu hale getirebilir" diye konuştu.