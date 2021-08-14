Son dakika: Duygu Şeker yaşadığı koca dehşetini anlattı: ’Kızımın gözü önünde bir şarjör boşalttı’

Vücuduna tam 5 kurşun isabet eden anne Şeker, yaklaşık 10 gün boyunca yoğğun bakımda verdiği ölüm kalım mücadelesini kazanmayı başarsa da adeta yarım bir insana dönüşmüş. Doktorlar tarafından hareket etmesi dahi yasaklanan kadın, saldırıdan sonra teslim olan Kamil Özkan'ın gerekli cezayı alması için hukuki mücadele başlatmış.

SU GETİRMEDİM DİYE BOĞMAYA ÇALIŞTI

Yaşadığı kabus gibi anları SABAH'a anlatan anne Duygu Şeker "Kızım doğana kadar aramızda herhangi bir sorun yoktu. Kızım doğduktan sonra davranışlarında çok büyük değişimler oldu. Önce sözlü daha sonra fiziksel şiddete maruz kalmaya başladım. En son da kendisine su getirmediğim için beni boğmaya çalıştı. O günden sonra kafamda bu ilişkiyi bitirdim. Annemle beraber İstanbul'a kaçış planı yaptık. Annem Kocaeli'nden gelip beni ve kızımı alıp, İstanbul'a götürdü. Oraya ayak basar basmaz boşanma davası açtım" diye konuştu.

KIZIMIN KAFASINA SİLAH DOĞRULTTU

Eski eşiyle bir ay içerisinde anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Şeker "Mahkeme kızımızın velayetini ortak şekilde ikimize verdi ancak kızım doğup büyüdüğü Eskişehir'de okumak istediği için babasının yanında yaşamaya başladı. Ben de İstanbul'daydım, ne zaman kızımı görmek istesem babası hep bir engel çıkarıyordu. 7 ay boyunca tek bir defa bile kızımı göremedim. En sonunda yaz tatilini İstanbul'da geçirmesi için onu almaya Eskişehir'e gittim.