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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:51 Son Güncelleme: 14.8.2021 12:11

Son dakika haberi | Bartın'daki selde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

DHA
Son dakika haberi | Bartın’daki selde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Gelen son dakika haberine göre; Bartın'daki sel felaketinde kaybolan ve 4 gündür aranan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Ünal’ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.

Son dakika haberi: Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu. Arife Ünal'ın cenazesi ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 GÜNDÜR ARANIYORDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.

Sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarını başlatan ekipler, yaşlı kadının cenazesini, evine yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde buldu.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Cenaze ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyük üzüntü yaşayan Ünal'ın yakınlarını bölgede görevli ekipler teselli etti.

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Son dakika haberi | Bartın'daki selde kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı
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