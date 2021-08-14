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Giriş Tarihi: 14.8.2021 15:35 Son Güncelleme: 14.8.2021 15:37

Son dakika: İşkenceci kocasını pompalı tüfekle öldürdü! Akıllara Melek İpek geldi

DHA
Son dakika: İşkenceci kocasını pompalı tüfekle öldürdü! Akıllara Melek İpek geldi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Rümeysa A. (27), fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat A.'yı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Akıllara Melek İpek geldi. İpek de işkenceci kocasını tüfektle öldürmüştü! Genç kadın daha sonra tahliye edilmişti

Son dakika haberleri...Olay, dün Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yıllık evli Murat A. ile Rümeysa A. arasında tartışma çıktı. Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Rümeysa A., evdeki pompalı tüfeği alıp, Murat A.'ya ateş etti.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

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Son dakika: İşkenceci kocasını pompalı tüfekle öldürdü! Akıllara Melek İpek geldi
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