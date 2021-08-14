Son dakika: İşkenceci kocasını pompalı tüfekle öldürdü! Akıllara Melek İpek geldi

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu olduğu bildirildi.