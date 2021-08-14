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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:22 Son Güncelleme: 14.8.2021 11:22

Son dakika: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

DHA
Son dakika: İstanbul Sultangazi’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İstanbul Sultangazi'de ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yangına bir helikopter de su dökerek müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevler söndürüldü...

İstanbul Sultangazi'de ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yangına bir helikopter de su dökerek müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevler söndürüldü...

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Son dakika: İstanbul Sultangazi'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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