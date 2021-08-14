Son dakika: Kastamonu Valiliği açıkladı: ’200-300 ceset iddiaları gerçeği yansıtmıyor’

Son dakika haberleri... Yangınlardan sonra gelen sel felaketinde de Türkiye yine tek yürek oldu. AFAD, UMKE, Emniyet ve TSK'nın arama kurtarma ekipleri havadan ve karadan operasyonlarla yüzlerce kişiye el uzattı. Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da 34, Sinop'ta ise 6 kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu Valiliği, sosyal son dakika açıklaması geldi.
Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur.
İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."
AFAD'TAN AÇIKLAMA!
Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da 34, Sinop'ta ise 6 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi. AFAD'tan bir açıklama geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamada; "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi.