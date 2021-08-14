Son dakika: Kastamonu Valiliği açıkladı: ’200-300 ceset iddiaları gerçeği yansıtmıyor’

Son dakika haberleri... Yangınlardan sonra gelen sel felaketinde de Türkiye yine tek yürek oldu. AFAD, UMKE, Emniyet ve TSK'nın arama kurtarma ekipleri havadan ve karadan operasyonlarla yüzlerce kişiye el uzattı. Sel felaketinin vurduğu Kastamonu'da 34, Sinop'ta ise 6 kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu Valiliği, sosyal son dakika açıklaması geldi.