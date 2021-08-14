Sultangazi Kent Ormanı’nda korkutan yangın

Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan sabah saatlerinde yangın çıktı. Sultangazi'de bulunan Kent Ormanı içerisinde meydana gelen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Birkaç gün öncede Sarıyer Maden bölgesinde çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınları meydana gelmişti.



Ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören görevliler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ormanda devriye görevini yürüten polis ekipleri yangına müdahale ederken, evinin penceresinden yangını gören bir vatandaşta yangın söndürme tüpü ile ormana gelerek müdahalede bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ise çıkan yangınla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.