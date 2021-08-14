Sultangazi’de korkunç kaza; 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı





Ondan önce de çok kaza yaşandı. Buraya bir alt geçit, set ya da ışık konulması için imza topladık. Buraya bir üst geçit yapıldı. Üst geçidin yapılışı bir kere doğru değil. Merdivenleri çok yüksek. Bu üste geçidi engelli vatandaşlarımız, yaşlı insanlarımız, bebekli aileler kullanamıyor. En azından bu üst geçide bir asansör konulabilir. Ama ne yazık ki, sesimizi duyuramadık. Görünen o ki, biz bu yolu kapatacağız ki, yetkililer sesimiz duysun" diye konuştu.