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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:58

Suya atlamaması için demir korkuluklara kelepçelediler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Suya atlamaması için demir korkuluklara kelepçelediler

Adana'da devriye gezen bekçiler, sulama kanalına intihar amaçlı çıkan Y.S.’yi atlamaması için son anda tutuktan sonra demir korkuluklara kelepçeledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde gece meydana geldi. Devriye gezen bekçiler, bir kadının Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı korkuluklarına intihar amaçlı çıktığını fark etti.

Kadının yanına giden bekçiler, kadını suya atlayacağı sırada son anda elinden yakaladılar. Bekçiler, daha sonra Y.S.'yi korkulukların demire kelepçeledi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının alkollü olduğunu tespit etti.

Cankur ekiplerine haber verilmesi üzerine bekçiler, kadının kelepçeleri ellerinden tutarak tekrar suya atlamasını önledi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri, demir korkulukları keserek kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Y.S., daha sonra Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

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Suya atlamaması için demir korkuluklara kelepçelediler
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