Tatilci kadını ‘soğuk çay’ tartışmasında vurup öldürdü

Konya'da 33 yaşındaki Emel Göçer, mola verdiği çay bahçesinde 'soğuk çay' tartışması nedeniyle tartıştığı işletmeci 41 yaşındaki Muhammet İlhan tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, 13.30 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Ankara'dan yola çıkıp tatil için Antalya istikametine giden Emel Göçer, yol kenarında bulunan bir çay bahçesinde mola verdi. Sipariş verdiği çayın soğuk olduğunu söyleyen Göçer ile işletmeci İlhan arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Muhammet İlhan, sağa sola tekme atıp, kendisine bağırdığı ileri sürülen Göçer'i tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı işletmeci İlhan ise suç aleti tabanca ile birlikte Asayiş Şubesi cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.