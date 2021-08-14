Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS
) Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin (20) geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden Şahin'e çarparak olay yerinden kaçtı. Alkollü olduğu öğrenilen Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan Kaan Şahin, önceki gün Gebze
'de toprağa verildi.
Sinoplu elektrik teknisyeni baba Mustafa Şahin ve Ordulu öğretmen anne Nermin Şahin çiftinin iki oğlundan biri olan Şahin'in Gebze'de ikamet eden dedesi ve babaannesi memleketleri Sinop'ta köylerinde bulunuyordu. Sel bölgesinde kalan dedesinin çok sayıda kalp ameliyatı olduğu ve vefat haberini alması durumunda sağlık problemiyle karşılaşabilme ihtimali üzerine ölüm haberi 3 gün gecikmeli verildi.
Şahin arkasında çok sayıda sevenini ve hayallerini bıraktı. Çanakkale'de ailesiyle birlikte yaşayan Şahin, bu yıl birinci olduğu sınava daha önce de 2 yıl üst üste girdi. Geçen yıl diş hekimliğini kazandı. Ancak öğretmen olan annesine doktor olmak istediğini söyledi. Annesi bir kere daha şansını denemesi tavsiyesinde bulundu. Bu yıl sıkı bir şekilde sınava hazırlanan Şahin, tüm adayları geçip YKS sınavında birinci oldu. Şahin, Fen Lisesi'nde okuyan kardeşi Ahmet Efe Şahin'in de rol modeliydi.
GİTAR ÇALMAYI SEVİYORDU
Ailesi ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir isim olan Şahin'in tek hayali doktor olmaktı. Sakin bir karaktere sahip olan Şahin'in hayvan dostu olduğu ve gitar çalmayı çok sevdiği öğrenildi. Eğitimine ve hedeflerine tümüyle konsantre olan Şahin, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını aktif olarak kullanmayan bir profile sahipti. Şahin'in ailesinin şimdiki tek isteği, evlatlarına çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan şüphelinin yargılanması ve adil bir şekilde ceza alması.