Tek hayali doktor olmaktı

3 YIL ÜST ÜSTE SINAVA GİRDİ

Necati Kaan Şahin arkasında çok sayıda sevenini ve hayallerini bıraktı. Çanakkale'de ailesiyle birlikte yaşayan Şahin, bu yıl birinci olduğu sınava daha önce de 2 yıl üst üste girdi. Geçen yıl Diş Hekimliğini Bölümünü kazandı ancak öğretmen olan annesine doktor olmak istediğini söyleyince annesi tarafından bir kere daha şansını denemesi tavsiyesinde bulunuldu.