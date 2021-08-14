Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin (20) geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Ali Şahin (24) isimli sürücü, elektrikli motorla trafikte seyreden Necati Şahin'e çarparak olay yerinden kaçtı.
Alkollü olduğu öğrenilen şüpheli Mehmet Ali Şahin tutuklanırken, hayatının baharında olan Necati Şahin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.
ANNE ÖĞRETMEN BABA TEKNİSYENDİ
Sinoplu elektrik teknisyeni baba Mustafa Şahin ve Ordulu öğretmen anne Nermin Şahin çiftinin iki oğlundan biri olan Necati Şahin'in Gebze'de ikamet eden dedesi ve babaannesi memleketleri Sinop'ta köylerinde bulunuyordu.
Sel bölgesinde kalan dedesinin çok sayıda kalp ameliyatı olduğu ve vefat haberinin alması durumunda olası bir sağlık problemiyle karşılaşabilme ihtimali nedeniyle torununun acı haberi vermekte güçlük çekildi. Dede Necati Şahin, adını taşıyan torununun vefatını ancak cuma akşamı öğrenebildi.
3 YIL ÜST ÜSTE SINAVA GİRDİ
Necati Kaan Şahin arkasında çok sayıda sevenini ve hayallerini bıraktı. Çanakkale'de ailesiyle birlikte yaşayan Şahin, bu yıl birinci olduğu sınava daha önce de 2 yıl üst üste girdi. Geçen yıl Diş Hekimliğini Bölümünü kazandı ancak öğretmen olan annesine doktor olmak istediğini söyleyince annesi tarafından bir kere daha şansını denemesi tavsiyesinde bulunuldu.
Bu yıl sıkı bir şekilde sınava hazırlanan Şahin, tüm adayları geçip YKS sınavında birinci oldu. Şahin, Fen Lisesi'nde okuyan kardeşi Ahmet Efe Şahin'in de rol modeliydi.
GİTAR ÇALMAYI ÇOK SEVİYORDU
Ailesi ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir isim olan Şahin'in tek hayali doktor olmaktı. Sakin bir karaktere sahip olan Şahin'in hayvan dostu olduğu ve gitar çalmayı çok sevdiği öğrenildi.
Eğitimine ve hedeflerine tümüyle konsantre olan Şahin, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını aktif olarak kullanmayan bir profile sahipti. Şahin'in ailesinin şimdiki tek isteği, evlatlarına çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan şüphelinin yargılanması ve adil bir şekilde ceza alması.