Torpil atıp yangın çıkardı ‘Oğluma öğretiyordum’ dedi

İstanbul Üsküdar
'daki Validebağ Korusu
'nda önceki gün G.U. (47) isimli kişinin attığı torpil nedeniyle iddiaya göre yangın çıktı. Şüpheli zabıta ekipleri tarafından yakalandı. G.U.'nun üstünden 25 torpil çıktı. Polisler tarafından sorguya alınan G.U., kırtasiyeden aldığı 35 torpil ile oğluna torpil atmayı öğrettiğini ve bu sırada otların tutuştuğunu, sonrasında ise kendi imkânlarıyla ve görevlilerin yardımıyla yanan otları söndürdüğünü ifade etti. G.U., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, "Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak" ve "imza atmak" şeklindeki adli kontrol hükümlerini uygulayarak şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde de otluk alanda çıkan yangınla ilgili N.S. gözaltına alındı. N.S., attığı sigara izmariti nedeniyle yangının meydana geldiğini belirtirken mahkemece tutuklandı.