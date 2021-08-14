Trafik cezası yapılandırma 2021 - Trafik cezası yapılandırma ile taksitlendirme nasıl yapılır?

Dünyayı sarsan salgın hastalık covid-19 nedeniyle insanların birçoğu hem sağlık hem de ekonomik sıkıntılarla baş başa kaldı. Bu yükü hafifletmek adına vergi borcu olanlar yapılandırma diğer bir değişle taksitlendirme yolunu arıyorlar. TBMM'den çıkan vergi yapılandırması kanunu ile vergi borcu taksitlendirilebilmektedir. Bu sayede borcu olanlar daha kolay taksitlerle borçlarını ödeyebilmektedir. Trafik cezası borçları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA

Trafik cezası yapılandırma işlemleri vergi dairelerine gitmeden de yapılabilmektedir. İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi olan www.ivd.gib.gov.tr adresine tıklayarak yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu sayede internetin olduğu her yerden ister cep telefonunuz ister bilgisayar veya tabletinizden trafik cezası yapılandırmandan yararlanabilirsiniz. Trafik cezası olanlar, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapma imkânı bulunuyor.

Kanunda yer alan madde şu şekildedir, "Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi."

TRAFİK CEZASI TAKSİTLENDİRME NEREDE YAPILIR?

Trafik cezası taksitlendirme vergi dairelerinde, https://ivd.gib.gov.tr/ ya da e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/gib-ivd üzerinden yapılabilmektedir.

TRAFİK CEZASI TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yöntem 1

Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunundan yararlanmak için https://ivd.gib.gov.tr/ adresine gidiniz.

'Kullanıcı Girişi' alanından giriş yapmanız gerekmektedir.

Giriş yapabileceğiniz bir kullanıcınız olmaması durumunda 'Kayıt Ol' butonuna tıklayarak kayıt olabilir ve yapılandırmadan faydalanabilirsiniz.

Yöntem 2

e-Devlet üzerinde bulunan https://www.turkiye.gov.tr/gib-ivd bu adrese gidiniz. Buradan yapılandırma kanuna ait yapılandırmayı seçiniz.

Daha sonra yapılandırmak istediğiniz başvuruyu seçiniz.

Taksit mi yoksa peşin mi olacağını seçiniz.

Daha sonra başvuruyu tamamlayınız.

Yöntem 3

Vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusunda da bulunabilirsiniz. Yetkili personel ilgili adımları sizlere söyleyecektir.

TRAFİK CEZASI TAKSİTLENDİRME YAPAN BANKALAR

Anlaşmalı bankalar üzerinden trafik cezası ödemesi yapabilirsiniz. Anlaşmalı bankalar şu şekildedir:

AKBANK T.A.Ş.

DENİZBANK A.Ş.

QNB FİNANSBANK A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

TRAFİK CEZASI TAKSİTLENDİRME EHLİYET ALMAYA ENGEL Mİ?

Ödenmemiş bir trafik cezanız varsa ve ilk kez ehliyet alıyorsanız; ödenmemiş olan bu trafik cezasını ödemeden de yeni ehliyet almanız mümkündür.

TRAFİK CEZASI TAKSİTLENDİRME YAPILANDIRMA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılmaktadır.

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılmaktadır.