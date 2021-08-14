Tüp bebeğe devlet desteği

Türkiye
, en fazla tüp bebek
tedavisi yapılan ülkeler arasında yer alırken, dünyada her yıl 400 bin tüp bebek doğuyor. Kadın ya da erkekten kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle çocuğu olmayan çiftlerden bazıları çareyi tüp bebek merkezlerinde arıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 50 bin tüp bebek tedavisi yapılıyor. Kuzey Avrupa
ülkelerinde tüp bebek tedavisi sınırsız destekleniyor. Avrupa'da her 100 bebekten 4'ü tüp bebek. Sosyal Güvenlik Kurumu, binlerce çiftin tüp bebek tedavisinde devlet desteğine yönelik merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte merak edilenler:
Tüp bebek tedavisi en fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere karşılanıyor. Kadın 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olmalı. Uygulamanın yapıldığı merkezin kurum ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olması, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı olması gerekiyor.
Tedavinin yapıldığı tüp bebek merkezince ilk deneme için yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 katılım payı alınıyor.
Harp malullüğü aylık almakta olanlar ve eşleri, malullük aylığı alan vazife malullerinin kendileri ile eşleri, başkasının yardımı olmadan yaşayamayacak derecede malul olanların kendileri ile bunların eşlerinden katılım payı alınmıyor.
Çocuk sahibi olup, tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması, bu çocuğun tedavisi amaçlı genetik tarama yapılarak uygun kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik olarak giderler karşılanıyor. Ödeme, hasta çocuk adına düzenlenen bu durumların belirtildiği genetik uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak gerçekleştiriliyor.
Intra Uterin Inseminasyon (aşılama) en az 2 deneme yapıldıktan sonra tüp bebek tedavisine geçilebilir. Tüp bebek tedavisi ise 3 defayla sınırlı olup birbirlerinden ayrı tedavilerdir. Bu tedaviler birbirlerinin deneme sayısından bağımsız.
Tüp bebek uygulama tarihinde 41 yaşından gün almış olması durumunda bedeller karşılanmıyor. Ancak kadının 41 yaşından gün aldığı tarihten önce düzenlenmiş geçerli sağlık raporunun bulunması ve rapor tarihinden itibaren 30 gün içinde embriyo transferinin gerçekleştirilmiş olması durumunda ödeniyor.
Erkeğin azospermisi olması durumunda, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun belgelenmesi şartı aranmıyor.
Evlat edinilmiş çocuk olması, tüp bebek tedavisine engel değildir.
Kurumla sözleşmeli olmayan bir sağlık kurumunda tüp bebek tedavisi yaptırılırsa, herhangi bir ödeme yapılmıyor.