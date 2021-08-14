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Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:57

Turistlerden fazla para isteyen taksici parayı iade etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Turistlerden fazla para isteyen taksici parayı iade etti

Son günlerde gündemden düşmeyen, taksicilerin turistlerden fazla para almasıyla ilgili yaşananlara bir yenisi daha eklendi. Taksim'den aracına aldığı İranlı gelin ve damadı 1 kilometre uzaklıktaki Şişli Evlendirme Dairesi'ne getiren taksici, 200 lira talep etti. Gelin damadın itiraz edip polis çağıracağını söylemesi ve basın mensubunun uyarısı üzerine taksici istediği 200 TL'den sadece 30 TL alabildi.

Olay, Şişli Evlendirme Dairesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İngiltere'de yaşayan İran uyruklu Daniella Zogheib ve İranlı sevgilisi Aziz Khoury, evlenmek için bir süre önce Maçka'daki Şişli Evlendirme Dairesi'nden gün aldı. Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan çift, taksiye binerek, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi.



Burada, taksici damattan 200 lira istedi. Damat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi. Damat, en mutlu gününde şoförle daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Olay yerinde bulunan gazeteci Zeki Günal'ın fazla para aldığını iade etmesi gerektiğini söyleyince taksici aldığı 100 TL'den önce 30 sonra 40 TL iade ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İranlı gelin Daniella Zogheib ile damat Aziz Khoury yaşanan olayın ardından Şişli Evlendirme Dairesi'ne girerek nikahları kıyıldı.

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Turistlerden fazla para isteyen taksici parayı iade etti
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