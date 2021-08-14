Türk İslam Eserleri Müzesi’ne Toplu Taşıma ile Nasıl Gidilir? Türk İslam Eserleri Müzesi Nerede, Hangi Semtte?

Türk İslam Eserleri Müzesi, içerisinde Osmanlı döneminden kalan el yazmaları, halılar, ahşaplar, cam – metal – seramik eşyalar, el yazması Kur'an – ı Kerim'ler, minyatürler ve daha birçok Türk – İslam eserlerini bulundurmaktadır. 661 yılından günümüze kadar korunmuş 40.000 fazla eseri içerisinde bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul'u ziyaret eden herkes tarafından görülmesi gereken mekanlar arasında yer almaktadır.

TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Eğer müzeye Avrupa yakasından geliyorsanız en pratik ulaşım yolu T1 tramvay hattı olacaktır. Bağcılar – Kabataş arasında hizmet veren bu toplu taşıma aracına binip Sultanahmet durağında inerek kısa bir yürüme mesafesi sonrasında müzeye ulaşabilirsiniz.

Eğer, Taksim üzerinden müzeye ulaşım sağlayacaksanız füniküleri kullanarak Kabataş'ta inebilirsiniz. Yolculuğunuz Beşiktaş üzerinden ise otobüs kullanarak ya da yürüyerek Kabataş'a geçebilirsiniz. Kabataş'a geçtikten sonra da T1 tramvayını kullanarak aynı yolu izleyebilirsiniz.

Eğer müzeye Üsküdar ya da Kadıköy üzerinden ulaşım sağlıyorsanız ise öncelikle vapur ile Eminönü'ne geçmeli ve Eminönü'nden tramvay ile Sultanahmet'e ulaşmalısınız.

Sultanahmet Meydanı ve civarı araç trafiğine kapalı bölgedir. Bu sebeple bu civara özel araç ile gelmek çok doğru bir hareket olmayacaktır. Yine de aracınız ile gelmek istiyorsanız civarda bir yerde arabanızı birakıp tramvay ile ya da yürüyerek de müzeye ulaşabilirsiniz.

TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ NEREDE?

Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul'un Avrupa yakasında Fatih İlçesi'nde yer almaktadır. Sultanahmet Meydanı'ndaki Sultanahmet Camii'nin karşısında yer alan müzenin bulunduğu bina ise 16. Yüzyılda yapılmış olan İbrahim Paşa Sarayı'dır.

TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ'NDE HANGİ DÖNEME AİT ESERLER VARDIR?

Türk İslam Eserleri Müzesi içerisinde bulunan eserler 40.000 parçadan fazladır ve 661 yılından Osmanlı dönemine kadar birçok farklı dönemden eser vardır. Müzedeki koleksiyonlar İslam dönemi sanatının en erken günlerinden başlayıp yirminci yüzyıla kadar uzanmaktadır. Emevi Dönemi, Abbasi Dönemi, Eyyubi Dönemi, İlhanlı Dönemi, Timurlu Dönemi, Safevi Dönemi, Memlük Dönemi, Selçuklu Dönemi ve Osmanlı Dönemi'ni barındıran büyük bir tarih skalasına yayılmış eserlerin birçoğunun geldiği yerler vakıf kayıtları sayesinde bilinmektedir.

Müzenin içerisinde Ahşap Eserler Bölümü, Taş Sanatı Bölümü, Etnografya Bölümü, Halı Bölümü ve Maden Sanatı bölümü olmak üzere beş farklı bölüm bulunmaktadır. Ahşap eserlerin birçoğu Osmanlı ve Selçuklu döneminden, taş eserlerin birçoğu Emevi ve Osmanlı döneminden, maden eserlerin çoğu Osmanlu ve Selçuklu döneminden kalmadır.

TÜRK İSLAM ESERLERİ MÜZESİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Türk İslam Eserleri Müzesi haftanın her günü ziyaretçilere açıktır ancak müzenin yaz ve kış tarifeleri olduğu için ziyaret saatleri değişiklik göstermektedir. Türk İslam Eserleri Müzesi 1 Nisan – 31 Ekim arasında 09:00 – 17:30 arasında ziyaretçi kabul ederken 31 Ekim – 1 Nisan arasında ise 09:00 – 17:00 arasında ziyaretçi kabul etmektedir. Müzeye giriş yapabilmek için ise en geç kapanıştan yarım saat önce gişelerde bulunmanız gerekmektedir çünkü gişeler müzeden yarım saat önce kapanmaktadır.

Türk İslam Eserleri Müzesi'nin giriş ücreti standarttır ve 50 TL olarak belirlenmiştir. Bu müzeye aynı zamanda müzekart kullanarak ücretsiz olarak giriş yapabilirsiniz.