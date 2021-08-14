Üç kez aşı ekibini reddetti, koronadan öldü

Samsun
'un Bafra
ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olduğu öğrenilen genç kız, sevenlerini yasa boğdu. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen genç kız, durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören Duran müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran'ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız Kovid
-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının koronavirüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.