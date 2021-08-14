Ulviye’den geriye çocuklarına olan özlemi kaldı

İstanbul Sultangazi
'de 10 Ağustos günü iki çocuk annesi Ulviye Avağ (32) iddiaya göre bir süre ilişki yaşadığı yine iki çocuk babası eski sevgilisi Mehmet Demir (31) tarafından 5 kurşunla öldürüldü. Sevgilisini öldürüp kaçan Demir, yakalanarak tutuklandı. Avağ 10 yıl önce boşandı. Ancak iki çocuğunu alamadı. Boşandıktan sonra Demir ile ilişki yaşadı. Bir yıl sonra ayrıldı. Ancak Demir kabullenmedi. Demir başka bir kadınla evlenip Mardin'e gitse de Avağ'ın peşini bırakmadı. Yeğeni Gülistan Demir, teyzesinin yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "Teyzem bu adam yüzünden iki yıldır işe giremiyordu. O gün, teyzemle konuşuyorduk. Çocuklarını çok özlediğini söylemişti. Çok hüzünlendi. O sırada bir telefon geldi. 'Bir şey olursa sen şifresini falan biliyorsun. Bugün son. Ya Mehmet ile olacak ya da tamamen bitecek' dedi. Sonra gitti, bir daha gelmedi... Çocuklarını son bir kez göremeden öldü."