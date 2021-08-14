Üst geçit yerine yola çıktı! 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. 50. Yıl Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki Yasin Memiş, Cuma namazına gitmek için evden ayrıldı. Yolun karşısında bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'ne gitmek isteyen küçük çocuk, 10 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmak yerine trafiğin hızla aktığı caddeyi kullandı. Refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk, park halindeki bir başka hafif ticari aracın altına girdi. Aracın altında sıkışan küçük çocuk, kanlar içerisinde kaldı.



Sesi duyan cami cemaati küçük çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuğu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.