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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü öldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü öldü
Artvin'in Borçka ilçesinde kamyon kasasından üzerine tomruk düşen şoför hayatını kaybetti. Kamyon şoförlüğü yapan Yaşar Öztürk, kamyonuyla ilçedeki bir kereste atölyesine tomruk götürdü. Atölyenin önünde kamyonundan yuvarlanan tomruklardan biri Öztürk'ün üzerine düştü. Vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından kamyon şoförü Öztürk'ün cansız bedeni Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Üzerine tomruk düşen kamyon şoförü öldü
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