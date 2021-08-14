Van’da 226 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veyadepolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve BaşkaleNarkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ortak çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda Van'ın İpekyolu İlçesinde durdurulan bir araçta Narkotik Dedektör Köpeği Magnum ile yapılan aramada; 251 paket halinde 155 Kilo 500 gram, Başkale ilçesinde ise durdurulan bir araçta yapılan aramada; 140 paket halinde 71 Kilo 326 gram eroin maddesi ele geçirildi.2 ayrı operasyonda toplamda 391 paket halinde 226 kilo 826 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 5 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu MaddeNakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeden ise Batı Karadeniz'de sel felaketinin büyük zarar verdiği illerden olan Kastamonu ilinin plaka kodu yazıldı.