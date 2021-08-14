Vize istemeyen ülkeler listesi - Türkiye’den vize istemeyen ülkeler hangileri?

Yurt dışına çıkmak isteyip vize ücretini ve tonla evrakla uğraşmayı dert edenler için vizesiz girilebilen ülkeler çok caziptir. Vize almadan, sadece pasaportunuzla girebileceğiniz, 30 ila 90 gün turistik gezi yapabileceğiniz Avrupa, Kuzey-Güney Amerika, Afrika ve Asya ülkeleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 15 ülkeye sınır kapısından, 10 ülkeye de çevrimiçi olarak vize alabilmeniz mümkün. Hatta pasaportsuz, sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla girebileceğiniz ve 30 güne kadar kalabileceğiniz 4 ülkeyi de yazımızın devamında öğrenebileceksiniz. Yazımızın sonunda yurt dışına çıkmanın aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.
VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER
VİZE İSTEMEYEN AVRUPA ÜLKELERİ
- Andorra – Vizesiz – 90 Gün
- Arnavutluk – Vizesiz – 90 Gün
- Belarus (Beyaz Rusya) – Vizesiz – 30 Gün
- Bosna Hersek – Kapıda Vize – 120 Gün
- Gürcistan – Vizesiz – 365 Gün
- Karadağ – Vizesiz – 90 Gün
- Kosova – Vizesiz – 90 gün
- Makedonya – Vizesiz – 90 Gün
- Sırbistan – Vizesiz – 90 Gün
- Ermenistan – Vizesiz – 90 Gün
VİZE İSTEMEYEN KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ
- Antigua ve Barbuda – Vizesiz – 180 Gün
- Bahamalar – Kapıda Vize – 240 Gün
- Barbados – Vizesiz – 90 Gün
- Belize – Vizesiz – 90 Gün
- Dominika – Vizesiz – 21 Gün
- Dominik Cumhuriyeti – Vizesiz – 30 Gün
- El Salvador – Vizesiz – 90 Gün
- Guatemala – Vizesiz – 90 Gün
- Haiti – Kapıda Vize – 90 Gün
- Honduras – Vizesiz – 90 Gün
- Jamaika – Vizesiz – 90 Gün
- Kosta Rika – Kapıda Vize – 90 Gün
- Meksika – Kapıda Vize – 90 Gün
- Nikaragua – Vizesiz – 90 Gün
- Panama – Vizesiz – 180 Gün
- Saint Kitts & Nevis Adaları – Vizesiz – 90 Gün
- Saint Lucia – Vizesiz – 6 Hafta
- Saint Vincet & Grenadinler Adaları – Vizesiz – 30 Gün
- Trinidad & Tobago – Vizesiz – 30 Gün
- Turks & Caicos Adaları – Vizesiz – 90 Gün
- İngiliz Virjin Adaları – Vizesiz – 30 Gün
VİZE İSTEMEYEN GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ
- Arjantin – Vizesiz – 90 Gün
- Bolivya – Vizesiz – 90 Gün
- Brezilya – Vizesiz – 90 Gün
- Ekvador – Vizesiz – 90 Gün
- Kolombiya – Vizesiz – 90 Gün
- Paraguay – Vizesiz – 90 Gün
- Şili – Vizesiz – 90 Gün
- Peru – Vizesiz – 90 Gün
- Uruguay – Vizesiz – 90 Gün
- Venezuela – Vizesiz – 90 Gün
VİZE İSTEMEYEN AFRİKA ÜLKELERİ
- Botsvana – Vizesiz – 90 Gün
- Fas – Vizesiz – 90 Gün
- Fildişi Sahili – Çevrimiçi Vize – 90 Gün
- Güney Afrika Cumhuriyeti – Vizesiz – 30 Gün
- Kenya – Çevrimiçi Vize – 90 Gün
- Komor Federe İslam Cumhuriyeti – Kapıda Vize – 90 Gün
- Libya – Vizesiz – 90 Gün
- Madagaskar – Kapıda Vize – 90 Gün
- Mauritius – Vizesiz – 30 Gün
- Mozambik – Kapıda Vize – 90 Gün
- Zambiya – Vizesiz – 30 Gün
- Ruanda – Vizesiz – 90 Gün
- Zimbabve – Çevrimiçi Vize – 30 Gün
- Senegal – Çevrimiçi Vize – 90 Gün
- Seyşeller – Vizesiz – 90 Gün
- Svaziland – Vizesiz – 90 Gün
- Tanzanya – Vizesiz – 90 Gün
- Togo – Kapıda Vize – 30 Gün
- Tunus – Vizesiz – 90 Gün
VİZE İSTEMEYEN ASYA ÜLKELERİ
- Bahreyn – Vizesiz – 90 Gün
- Doğu Timor – Kapıda Vize – 30 Gün
- Endonezya – Vizesiz – 30 Gün
- Filipinler – Vizesiz – 30 Gün
- Filistin – Vizesi – 30 Gün
- Güney Kore – Vizesiz – 90 Gün
- Hong Kong – Vizesiz – 90 Gün
- Irak – Vizesiz – 30 Gün
- İran İslam Cumhuriyeti – Vizesiz – 90 Gün
- Japonya – Vizesiz – 90 Gün
- Katar – Kapıda Vize – 14 Gün
- Kazakistan – Vizesiz – 30 Gün
- Kırgızistan – Vizesiz – Süresiz
- Kuveyt – Vizesiz – 90 Gün
- Lübnan – Vizesiz – 90 Gün
- Makau – Vizesiz – 30 Gün
- Maldivler – Vizesiz – 30 Gün
- Malezya – Vizesiz – 90 Gün
- Moğolistan – Vizesiz – 30 Gün
- Nyanmar – Çevrimiçi Vize – 28 Gün
- Nepal – Kapıda Vize – 15, 30, 90 Gün
- Özbekistan – Vizesiz – 30 Gün
- Singapur – Vizesiz – 90 Gün
- Sri Lanka – Kapıda veya Çevrimiçi Vize – 30 Gün
- Suriye – Vizesiz – 90 Gün
- Tacikistan – Kapıda Vize – 60 Gün
- Tayland – Vizesiz – 30 Gün
- Tayvan – Kapıda Vize – 30 Gün
- Umman – Kapıda Vize – 30 Gün
- Ürdün – Vizesiz – 90 Gün
VİZE İSTEMEYEN OKYANUSYA ÜLKELERİ
- Cook Adaları – Vizesiz – 30 Gün
- Fiji – Vizesiz – 120 Gün
- Kamboçya – Kapıda Vize – 30 Gün
- Niue – Vizesiz – 30 Gün
- Palau – Vizesiz – 30 Gün
- Samoa – Vizesiz – 60 Gün
- Tonga – Kapıda Vize – 30 Gün
- Tuvalu Tonga – Kapıda Vize – 30 Gün
- Vanuatu – Vizesiz – 30 Gün
YENİ TİP ÇİPLİ KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPABİLECEĞİNİZ ÜLKELER
Azerbaycan: Kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan 10 Aralık 2020 protokolü sayesinde, ülkeye yeni tip çipli kimlik kartı ile giriş yapılabiliyor ve 90 gün kalınabiliyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC.): Yavru vatan Kıbrıs ise, Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkelerden bir diğeri. Yeni tip çipli kimliği göstererek girilebilen KKTC'de ise 30 güne kadar kalınabiliyor.
Ukrayna: Pasaport ve vize gerekmeksizin girilen en popüler ülkelerden biri de Ukrayna. Yeni tip çipli kimliği göstererek girilebilen bu güzel Avrupa ülkesinde ise 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde kalınabiliyor.
Gürcistan: Yeni tip çipli kimliğinizi gösterip girebileceğiniz Gürcistan'da ise 1 yıla kadar kalabilmeniz mümkün!
Moldova: Türk vatandaşların sadece kimlikleriyle seyahat edebileceği son durak ise Moldova. Bu güzel ülkede de 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde kalınabiliyor.