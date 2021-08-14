Vize istemeyen ülkeler listesi - Türkiye’den vize istemeyen ülkeler hangileri?

Yurt dışına çıkmak isteyip vize ücretini ve tonla evrakla uğraşmayı dert edenler için vizesiz girilebilen ülkeler çok caziptir. Vize almadan, sadece pasaportunuzla girebileceğiniz, 30 ila 90 gün turistik gezi yapabileceğiniz Avrupa, Kuzey-Güney Amerika, Afrika ve Asya ülkeleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 15 ülkeye sınır kapısından, 10 ülkeye de çevrimiçi olarak vize alabilmeniz mümkün. Hatta pasaportsuz, sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla girebileceğiniz ve 30 güne kadar kalabileceğiniz 4 ülkeyi de yazımızın devamında öğrenebileceksiniz. Yazımızın sonunda yurt dışına çıkmanın aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

VİZE İSTEMEYEN AVRUPA ÜLKELERİ

Andorra – Vizesiz – 90 Gün

Arnavutluk – Vizesiz – 90 Gün

Belarus (Beyaz Rusya) – Vizesiz – 30 Gün

Bosna Hersek – Kapıda Vize – 120 Gün

Gürcistan – Vizesiz – 365 Gün

Karadağ – Vizesiz – 90 Gün

Kosova – Vizesiz – 90 gün

Makedonya – Vizesiz – 90 Gün

Sırbistan – Vizesiz – 90 Gün

Ermenistan – Vizesiz – 90 Gün

VİZE İSTEMEYEN KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ

Antigua ve Barbuda – Vizesiz – 180 Gün

Bahamalar – Kapıda Vize – 240 Gün

Barbados – Vizesiz – 90 Gün

Belize – Vizesiz – 90 Gün

Dominika – Vizesiz – 21 Gün

Dominik Cumhuriyeti – Vizesiz – 30 Gün

El Salvador – Vizesiz – 90 Gün

Guatemala – Vizesiz – 90 Gün

Haiti – Kapıda Vize – 90 Gün

Honduras – Vizesiz – 90 Gün

Jamaika – Vizesiz – 90 Gün

Kosta Rika – Kapıda Vize – 90 Gün

Meksika – Kapıda Vize – 90 Gün

Nikaragua – Vizesiz – 90 Gün

Panama – Vizesiz – 180 Gün

Saint Kitts & Nevis Adaları – Vizesiz – 90 Gün

Saint Lucia – Vizesiz – 6 Hafta

Saint Vincet & Grenadinler Adaları – Vizesiz – 30 Gün

Trinidad & Tobago – Vizesiz – 30 Gün

Turks & Caicos Adaları – Vizesiz – 90 Gün

İngiliz Virjin Adaları – Vizesiz – 30 Gün

VİZE İSTEMEYEN GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ

Arjantin – Vizesiz – 90 Gün

Bolivya – Vizesiz – 90 Gün

Brezilya – Vizesiz – 90 Gün

Ekvador – Vizesiz – 90 Gün

Kolombiya – Vizesiz – 90 Gün

Paraguay – Vizesiz – 90 Gün

Şili – Vizesiz – 90 Gün

Peru – Vizesiz – 90 Gün

Uruguay – Vizesiz – 90 Gün

Venezuela – Vizesiz – 90 Gün

VİZE İSTEMEYEN AFRİKA ÜLKELERİ

Botsvana – Vizesiz – 90 Gün

Fas – Vizesiz – 90 Gün

Fildişi Sahili – Çevrimiçi Vize – 90 Gün

Güney Afrika Cumhuriyeti – Vizesiz – 30 Gün

Kenya – Çevrimiçi Vize – 90 Gün

Komor Federe İslam Cumhuriyeti – Kapıda Vize – 90 Gün

Libya – Vizesiz – 90 Gün

Madagaskar – Kapıda Vize – 90 Gün

Mauritius – Vizesiz – 30 Gün

Mozambik – Kapıda Vize – 90 Gün

Zambiya – Vizesiz – 30 Gün

Ruanda – Vizesiz – 90 Gün

Zimbabve – Çevrimiçi Vize – 30 Gün

Senegal – Çevrimiçi Vize – 90 Gün

Seyşeller – Vizesiz – 90 Gün

Svaziland – Vizesiz – 90 Gün

Tanzanya – Vizesiz – 90 Gün

Togo – Kapıda Vize – 30 Gün

Tunus – Vizesiz – 90 Gün

VİZE İSTEMEYEN ASYA ÜLKELERİ

Bahreyn – Vizesiz – 90 Gün

Doğu Timor – Kapıda Vize – 30 Gün

Endonezya – Vizesiz – 30 Gün

Filipinler – Vizesiz – 30 Gün

Filistin – Vizesi – 30 Gün

Güney Kore – Vizesiz – 90 Gün

Hong Kong – Vizesiz – 90 Gün

Irak – Vizesiz – 30 Gün

İran İslam Cumhuriyeti – Vizesiz – 90 Gün

Japonya – Vizesiz – 90 Gün

Katar – Kapıda Vize – 14 Gün

Kazakistan – Vizesiz – 30 Gün

Kırgızistan – Vizesiz – Süresiz

Kuveyt – Vizesiz – 90 Gün

Lübnan – Vizesiz – 90 Gün

Makau – Vizesiz – 30 Gün

Maldivler – Vizesiz – 30 Gün

Malezya – Vizesiz – 90 Gün

Moğolistan – Vizesiz – 30 Gün

Nyanmar – Çevrimiçi Vize – 28 Gün

Nepal – Kapıda Vize – 15, 30, 90 Gün

Özbekistan – Vizesiz – 30 Gün

Singapur – Vizesiz – 90 Gün

Sri Lanka – Kapıda veya Çevrimiçi Vize – 30 Gün

Suriye – Vizesiz – 90 Gün

Tacikistan – Kapıda Vize – 60 Gün

Tayland – Vizesiz – 30 Gün

Tayvan – Kapıda Vize – 30 Gün

Umman – Kapıda Vize – 30 Gün

Ürdün – Vizesiz – 90 Gün

VİZE İSTEMEYEN OKYANUSYA ÜLKELERİ

Cook Adaları – Vizesiz – 30 Gün

Fiji – Vizesiz – 120 Gün

Kamboçya – Kapıda Vize – 30 Gün

Niue – Vizesiz – 30 Gün

Palau – Vizesiz – 30 Gün

Samoa – Vizesiz – 60 Gün

Tonga – Kapıda Vize – 30 Gün

Tuvalu Tonga – Kapıda Vize – 30 Gün

Vanuatu – Vizesiz – 30 Gün

YENİ TİP ÇİPLİ KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPABİLECEĞİNİZ ÜLKELER

Azerbaycan: Kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan 10 Aralık 2020 protokolü sayesinde, ülkeye yeni tip çipli kimlik kartı ile giriş yapılabiliyor ve 90 gün kalınabiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC.): Yavru vatan Kıbrıs ise, Türk vatandaşlarından vize ve pasaport istemeyen ülkelerden bir diğeri. Yeni tip çipli kimliği göstererek girilebilen KKTC'de ise 30 güne kadar kalınabiliyor.

Ukrayna: Pasaport ve vize gerekmeksizin girilen en popüler ülkelerden biri de Ukrayna. Yeni tip çipli kimliği göstererek girilebilen bu güzel Avrupa ülkesinde ise 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde kalınabiliyor.

Gürcistan: Yeni tip çipli kimliğinizi gösterip girebileceğiniz Gürcistan'da ise 1 yıla kadar kalabilmeniz mümkün!

Moldova: Türk vatandaşların sadece kimlikleriyle seyahat edebileceği son durak ise Moldova. Bu güzel ülkede de 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde kalınabiliyor.