Yedikule Hisarı Müzesi’ne Toplu Taşıma ile Nasıl Gidilir? Yedikule Hisarı Müzesi Nerede, Hangi Semtte?

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Yedikule Hisarı Müzesi, milattan sonra 5. Yüzyılda Bizans Kralı II. Teodosios zamanında inşa edilmiştir. Şu anki görünümüne kavuşması ise Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra olmuştur. Bizans döneminden Osmanlı dönemine kadar olan sürede birçok farklı amaç için kullanılmış olan Yedikule Hisarı Müzesi, 1968 senesinde İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü'ne bağlanmış ve o günden sonra açık hava müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

YEDİKULE HİSARI MÜZESİ NEREDE?

Yedikule Hisarı Müzesi, eski İstanbul olarak da bilinen İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu müze yedi farklı kuleden oluşmaktadır. Yedikule Hisarı'nın 4 kulesi, Bizans döneminde inşa edilmiş; kalan 3 kulesi ise Osmanlı döneminde yapılmıştır. Bu kulelerin her birinin kendine has bir hikayesi ve tarihi bulunmaktadır. Bu kuleler; "Genç Osman Kulesi, "3. Ahmet Kulesi", "Zindan Kulesi", "Bayrak Kulesi", "Cephanelik Kulesi", "Hazine Kulesi" ve "Top Kulesi" olarak adlandırılmıştır.

YEDİKULE HİSARI MÜZESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Yedikule Hisarı oldukça devasa bir yapıdır. Bu yapı, Sarayburnu'ndan Bakırköy Sahil'e kadar uzanmaktadır. Yedikule Hisarı Müzesi'ne ulaşabilmek için ise izlenebilecek birkaç farklı yol bulunmaktadır.

Eğer özel aracınız varsa ve müze ziyaretinizi bu araç ile gerçekleştirmek istiyorsanız, E – 5 üzerinde Mecidiyeköy istikametinden Atatürk Havalimanı istikametine ilerlemeli ve yol üzerinde bulunan Topkapı çıkışını kullanmalısınız. Bu çıkıştan çıktıktan sonra sahil yolunu ya da Abdi İpekçi Spor Salonu tabelalarını izleyerek Yedikule Hisarı Müzesi'ne kolayca ulaşabilirsiniz.

Yedikule Hisarı'na gitmek için otobüs kullanmak istiyorsanız da Taksim kalkışlı 80T, Eminönü kalkışlı 80, BN1 ya da BN2 yahut Beyazıt kalkışlı 80B numaralı otobüsler sizi Yedikule otobüs durağına ulaştıracaktır.

Yedikule Hisarı Müzesi'ne ulaşmanın bir diğer alternatifi ise Marmaray'dır. Marmaray kullanarak Yedikule Hisarı'na gitmek isterseniz Kazlıçeşme durağında inerek kısa bir yürüyüş mesafesi ile Yedikule Hisarı Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

YEDİKULESİ HİSARI ZİYARETE AÇIK MI?

Yedikule Hisarı Müzesi, 2014 senesinde ziyarete kapatılmıştı. Fatih Belediyesi'nin çalışması sonrasında ise 2020 senesinde bölgesel olarak restorasyon çalışmasına alındı. Müzenin ne zaman açılacağına dair Fatih Belediyesi'nden resmi bir açıklama gelmedi ancak Yedikule Hisarı'nın 2021 senesinin ağustos ayında ziyaretçileri ile buluşması bekleniyor.