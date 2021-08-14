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Giriş Tarihi: 14.8.2021

Yerli VLP aşı için Faz 3 gönüllüleri aranıyor

ANKARA
Yerli VLP aşı için Faz 3 gönüllüleri aranıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz 1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz 2 aşılamalarının tamamlandığını duyurdu. Yerli VLP aşısının 27 Mart'ta başlayan Faz 1 çalışmasında TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile gönüllü olarak yer aldıklarını kaydeden Varank, "Eylül'de yerli VLP aşısının Faz 3 çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle veya olumsuzlukla karşılaşmadık. İnsan denemelerinin Faz 3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle aşılamayı sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz" dedi.
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Yerli VLP aşı için Faz 3 gönüllüleri aranıyor
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