Yıllardır süren saldırı dükkan kapattırdı

İstanbul
'da Öztürk ailesi bir süre önce dedelerinden kalma Kapalıçarşı
yakınındaki bir caddede bulunan dükkanda tekstil ürünleri satıyordu. Polat Öztürk (27), dedelerinden kalan dükkanı işletmek için ABD'den geldi. İddialarına göre, kalabalık bir grup uzun süredir Öztürk ailesine ait dükkanı, kendi üstlerine geçirmek için aileye saldırıda bulunuyordu. Saldırılardan korkan aile 45 gündür dükkanlarını açamıyor. 6 Ağustos'ta sabahın erken saatlerinde dükkanı açan çalışanlar iddiaya göre aynı grup tarafından saldırıya uğradı. Aile çok kez savcılığa ve polis ekiplerine şikâyette bulundu. Öztürk'ün iddiasına göre kardeşi Timur Öztürk (19), 2019'da dükkandayken bahsi geçen grupla sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi parfüm şişesini Timur Öztürk'e fırlattı. Timur Öztürk kafasından aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan o yerdeyken bir şişeyi daha kafasına fırlattı. Beyin kanaması geçiren genç 11 gün komada kaldı. Öztürk ailesine ait dükkana defalarca saldıran grubun farklı günlerde kaydedilen saldırı anları, dükkandaki eşyaları dağıtması, parfüm fırlatılması, çalışanların darp edilmesi ve sokak ortasında tabanca alışverişleri kameraya yansıdı. Zaman zaman da saldırgan grup kameraların yerini değiştirip, güvenlik kamerasına tabure fırlatarak kendini gizlemeye çalıştı. Polat Öztürk, "Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Dükkanlarımızın önüne tezgah açıp satış yapmaya başlamışlar. Bu çete durmuyor. Dükkanımızı almak istiyorlar. Bizden önce 11 tane dükkanı karşılıksız ele geçirmişler. Defalarca dükkanımızı yağmaladılar, camlarını kırdılar, camların çerçevelerini kırdılar. 4.5- 5 milyon liralık bir zararım var" dedi.