18 yaşındaki gencin aşı olmama pişmanlığı

KAYSERİ Şehir Hastanesi
'nde Kovid-19 tedavisi gören 18 yaşındaki üniversite adayı Elif Ebrar Erciyes
, aşı olmayı ertelediği için tercih dönemini pandemi kliniğinde geçirdiğini belirterek herkese aşısını yaptırması çağrısında bulundu. Erciyes, "Aşı öyle önemliymiş ki... Anneannem 71 yaşında, aşı olmuştu ve şu an evde, hastalığı benden iyi atlatıyor. Evinde sakince, hafif şekilde geçiriyor. Annem de yanımda o da pozitif ama aşılı olduğu için hafif atlatıyor. Bir ben böyleyim, aşı olmadığım için ağır geçiriyorum. Hastalık her an gelebilir ve yaş seçmiyor. Herkes aşı olmalı" dedi. AA