2 bin yıllık çınarın bakımı yapıldı

Ülkemizdeki koruma altında bulunan 9 bin 250 anıt ağaçtan binine, Muğla
ev sahipliği yapıyor. Yüz binlerce ağacın yandığı son orman yangınlarında, bu anıt ağaçlarının hiçbirinin zarar görmediği belirlendi. Valilik ise koruma altındaki anıt ağaçlar için bakım, tedavi ve restorasyon çalışması başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Marmaris
'in Bayır mahallesinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık çınar ağacının bakımı yapıldı. Bu arada Muğla'da bulunan endemik sığla ormanlarının da yangından zarar görmediği tespit edildi.