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Giriş Tarihi: 15.8.2021

2 bin yıllık çınarın bakımı yapıldı

Zeki ÖZKESKİN
2 bin yıllık çınarın bakımı yapıldı
Ülkemizdeki koruma altında bulunan 9 bin 250 anıt ağaçtan binine, Muğla ev sahipliği yapıyor. Yüz binlerce ağacın yandığı son orman yangınlarında, bu anıt ağaçlarının hiçbirinin zarar görmediği belirlendi. Valilik ise koruma altındaki anıt ağaçlar için bakım, tedavi ve restorasyon çalışması başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Marmaris'in Bayır mahallesinde bulunan yaklaşık 2000 yıllık çınar ağacının bakımı yapıldı. Bu arada Muğla'da bulunan endemik sığla ormanlarının da yangından zarar görmediği tespit edildi.
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2 bin yıllık çınarın bakımı yapıldı
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