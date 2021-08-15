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Giriş Tarihi: 15.8.2021 16:50

Afet bölgesinde görevlendirilen valiler göreve başladı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Afet bölgesinde görevlendirilen valiler göreve başladı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için sel felaketinin yaşandığı afet bölgesine görevlendirildi.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan çalışmaları hızlandırmak ve koordine etmek için görevlendirilen 7 ilin valisi göreve başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için görevlendirilen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, koordinasyon toplantısı düzenledi.

Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi, Delice, Çelebi, Karakeçili, Bahşılı ilçelerinden afet bölgesine gönderilen çok sayıda iş makinesi ve uzman ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Sezer, ilçeye bağlı çevre köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Afet bölgesinde görevlendirilen valiler göreve başladı
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