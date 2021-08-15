Altındağ’dan sel bölgesine yardım

Selin oluşturduğu tahribatla mücadele eden arama ve kurtarma kahramanlarına destek olmak için Altındağ Belediyesi ekipleri de yola çıktı. 2 kamyon, 1 tanker, 1 ekskavatör, 1 kazıcı-yükleyici, 1 kamyonet ve 10 personelden oluşan Altındağ Belediyesi ekibi, selle mücadeleye destek verecek. Selin vurduğu il ve ilçelerin acısını derinden hissettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Günlerce mücadele ettiğimiz orman yangınlarının acısı henüz dinmemişken, Kastamonu, Bartın, Sinop illerimiz ve ilçelerini sel felaketi vurdu. Millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Günlerdir yüreğimiz paramparça... Ancak şimdi birlik ve beraberlik zamanı... Vatan toprağımızın her karışı bizim için çok değerli... Bu nedenle vakit kaybetmeden yardım ekiplerimizi yola çıkardık. Oradaki mücadeleye biraz olsun destek olabilirsek, vatandaşlarımıza az da olsa güç verebilirsek ne mutlu bize..." dedi.

"DUALARIMIZ VATANIMIZ İÇİN..."

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Kalbimiz vatanımız için atıyor, dualarımız da yine vatanımız için... Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise Allah acil şifalar versin. Selin yarattığı tahribatın bir an önce son bulmasını, tüm vatandaşlarımızın bu felaketten sağ salim kurtulabilmesini temenni ediyorum. Canla başla çalışan ekiplerimize, işçilerimize ve vatandaşlarımıza Allah güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah..." ifadelerini kullandı.