Antalya’da korkunç kaza: İşte genç kadının son görüntüsü!

Öte yandan motosikletin kaza anı, hem halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıca vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yolun eskiden bisiklet yolu olduğunu daha sonradan araç trafiğine açıldığını iddia etti. Öte yandan Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda çalışan 38 yaşındaki Solmaz Gök'ün evli olduğu ve eşine katkıda bulunmak için motosikletiyle dürüm siparişi yaptığı öğrenildi.