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Giriş Tarihi: 15.8.2021 10:43 Son Güncelleme: 15.8.2021 11:10

Antalya'da korkunç kaza: İşte genç kadının son görüntüsü!

MEHMET AL MEHMET AL
Antalya’da korkunç kaza: İşte genç kadının son görüntüsü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Motosikletli Solmaz Gök, halk otobüsünün altında kaldı. Talihsiz genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tüyler ürperten kaza kameraya böyle yansıdı…

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi motosikletli kadın sürücü Solmaz Gök (38) seyir halinde giderken karşı yönden gelen Süleyman K.(59) yönetimindeki halk otobüsünü görünce dengesini kaybederek düştü.

Devrilen motosikletiyle otobüs altında kalan motosiklet sürücüsü kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya'da feci kaza! Motosikletli kadın, otobüsün altına girdi | Video

Halk otobüs sürücüsü Süleyman K'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Öte yandan motosikletin kaza anı, hem halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayrıca vatandaşlar, kazanın meydana geldiği yolun eskiden bisiklet yolu olduğunu daha sonradan araç trafiğine açıldığını iddia etti. Öte yandan Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda çalışan 38 yaşındaki Solmaz Gök'ün evli olduğu ve eşine katkıda bulunmak için motosikletiyle dürüm siparişi yaptığı öğrenildi.

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Antalya'da korkunç kaza: İşte genç kadının son görüntüsü!
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