ASELSAN’dan yeni çalışma: Yangın söndürme teknolojileri

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak önderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı'na katıldı.

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Görgün, son haftalarda yaşanan orman yangınlarına ilişkin yangın söndürme teknolojileri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti. Görgün, "Şu an olgunlaşmış bir çözümümüz yok. Ancak yeni bir mühimmat da üretmek mümkün. Bir grup arkadaşımız bunun üzerinde çalışırken bir grup arkadaşımız da var olan mühimmatların İHA'larda nasıl kullanılacağına ilişkin çalışıyor." şeklinde konuştu.