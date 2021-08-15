Aşıda yaş 12’ye düşüyor

EYLÜL ayı itibarıyla okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçileceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı
, aşılamada yaş gruplarını indirmek için harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu 12-17 yaş grubunun da aşılanmaya başlanması yönündeki tavsiye niteliğindeki kararını Kabine'ye sundu. Yarın yapılacak Kabine toplantısının ardından son karar verilecek. Toplantıdan aksi bir karar çıkmaması halinde 12 yaş ve üstü vatandaşlar için de aşı randevuları açılacak.