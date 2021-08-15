Atatürk’e ait olduğu iddia edilen bastona el konuldu

İstanbul
'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk
'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu. Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi
, Anıtkabir Komutanlığı
'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı. Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken polis de harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müzayede şirketinin kurucusu Hüseyin Kocabaş
'ın ev adresine gitti. Kocabaş, bastonun işyerinde olduğunu belirtmesi üzerine buraya gidildi. Yapılan arama sonucu bastona el koyuldu. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, bastonun Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu değerlendirildiği belirtilirken Kocabaş hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi. Bu arada İslam Eserleri Müzesi
'nin de bastonun Atatürk'e ait olmadığını belirterek satışına şerh koyduğu ve bunu şirkete bildirdiği öğrenildi.