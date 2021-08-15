Aydın’da dehşet: Kayınbiraderini vurdu!

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde, Erdal Şanlı'ya ait bisiklet tamir atölyesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Adem A. ile kayınbiraderi Erdal Şanlı arasında, alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Adem A., yanındaki av tüfeğini Şanlı'ya doğrultup peş peşe ateşledi. Şanlı, isabet eden saçmalarla sol bacağının iki yerinden yaralandı. Adem A. ise olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı. Şanlı, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kayınbiraderini yaralayan Adem A., ilçe çıkışında suç aleti tüfekle yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.